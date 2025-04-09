Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Atölyesi

(AMASYA) - Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında "Sürdürülebilir Gelecekler İçin Stratejik Kentsel Tasarım Atölye" çalışması düzenlenecek.

Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 9-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında sürdürülebilir kentsel tasarım ve çevre dostu planlama konularında atölye çalışması yapılacak.

"Amasya için Stratejik Kentsel Tasarım Atölyesi" adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve profesyonelleri bir araya getirerek, şehir için yenilikçi, araştırma temelli kentsel tasarım çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Sekiz gün sürecek atölye, katılımcılara iklim değişikliği ile mücadele, su yönetimi, yeşil alanlara erişim ve sağlıklı topluluklar oluşturma gibi kritik konularda çözüm üretme imkanı sunacak. Atölye, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek, veri odaklı stratejiler ve son teknoloji tasarım yöntemleriyle Amasya'nın sürdürülebilirliğini artıracak projeler geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Atölye, sürdürülebilir kentsel tasarım ve planlama konularında pratik deneyim kazanmak isteyen öğrencilere, profesyonellere ve araştırmacılara açık olacak. Katılımcılar, su ve yağmur suyu yönetimi, ulaşım çözümleri, yeşil alanların artırılması gibi önemli başlıklarda projeler geliştirerek, Amasya Belediyesi'nin uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonuna katkıda bulunacak.