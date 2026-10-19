Amasya\'da 196 okul servis şoförü, rehber personel ve okul idarecisi bilgilendirildi

Amasya'da 196 okul servis şoförü, rehber personel ve okul idarecisi bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, okul servis güvenliği için bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantıda 133 şoför, 40 rehber personel ve 23 okul idarecisi olmak üzere 196 katılımcıya trafik güvenliği ve sorumluluklar anlatıldı.
Amasya'da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel, 23 okul idarecisi olmak üzere toplamda 196 katılımcı bilgilendirildi.
Katılımcılar, toplantılarda mevzuat hükümleri, trafik güvenliği, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile şoför, rehber personel ve okul idarecilerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çocukların ve öğrencilerin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
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