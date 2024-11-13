Amasya'da 28 Polisi Motosiklet Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da 28 Polisi Motosiklet Eğitimi Aldı

Amasya\'da 28 Polisi Motosiklet Eğitimi Aldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü, 28 polis memuruna motosikletli timler için sertifika verdi.

13.11.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMASYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 28 polis memuru, sertifikalarını aldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından 4'er haftalık verilen "Motosikletli Polis Timleri Sürüş Teknikleri" eğitimini tamamlayan 19 yunus timi ve 9 şahin timi olmak üzere toplam 28 polis memuruna sertifikaları verildi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 28 polis memuru sertifikalarını İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın elinden aldı.

Eğitimlerini tamamlayan polis memurlarından 19'u Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerinde, 9 polis memuru ise Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin Timlerinde görev yapacak.

'AMACIMIZ ŞEHRİMİZİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK'

Motosikletli timlerin kentin güvenliği için gece gündüz çalışacağını belirten İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, "Motosikletli asayiş ve yunus polis timlerimiz şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece ve gündüz çalışmaktalar. Polislerimizin niteliklerinin artırılması, sürüş becerilerinin geliştirilmesi hem görevinin etkin yapılmasına hem de şehrimizin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu eğitimlerimiz bizim için son derece önemli. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bu eğitimi gerçekleştirdik. Başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikalarını verdik. Bundan sonra da eğitimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek. Amacımız şehrimizi daha güvenli hale getirmek" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Amasya, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 28 Polisi Motosiklet Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da 28 Polisi Motosiklet Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.