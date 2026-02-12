Amasya'da ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi.
Amasya Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimde ağız ve diş bakımının önemi, doğru fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri gibi konularda çocuklara bilgi aktarıldı.
Yaklaşık 1 saat süren eğitimde sağlık personeli, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?