Amasya'da Aşı Haftası Yürüyüşü

06.05.2026 00:57
Amasya, Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler aşıların önemini vurguladı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan yürüyüşe, Amasya Belediye Bandosu marşlarıyla eşlik etti. Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, sağlık personeli ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla aşının önemine dikkati çekti.

Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Derya Kale, etkinlikte yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileriyle birlikte Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Kale, aşının önlenebilir hastalıklar açısından büyük önem taşıdığını anlatarak, "Her yaşta bireyin uygun aşılarını yaptırması, toplum bağışıklığının sağlanması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan 7 yaşındaki Yiğit Şimşek ise "Aşı bizi hastalıklardan korur, mikropları önler. Aşı Haftası için yürüyoruz." dedi.

Etkinlik, ilkokul öğrencilerinin Yavuz Selim Meydanı'nda aşının önemini anlatan "aşı ve mikrop" temalı oyun gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

