Amasya'da Bir Camide Vantilatör Kullanan Kişiden Duygulandıran Jest - Son Dakika
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Amasya'da Bir Camide Vantilatör Kullanan Kişiden Duygulandıran Jest

Amasya\'da Bir Camide Vantilatör Kullanan Kişiden Duygulandıran Jest

Amasya'da Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan bir vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandıktan sonra camiye bir not ve 50 lira bıraktı. Cami görevlisini bulamayan kişi, notta 'Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum' yazdı. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, bu jest karşısında duygulandığını belirterek vatandaşın iyi niyetine teşekkür etti.

03.06.2024 13:39
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Amasya'da bir camide serinlemek için vantilatörü kullanan kişi, camiye bir not ve bir miktar para bıraktı.

Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.

Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da Bir Camide Vantilatör Kullanan Kişiden Duygulandıran Jest - Son Dakika
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