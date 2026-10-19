Amasya'da çocuklara yönelik dijital detoks etkinliğine 65 kişi katıldı - Son Dakika
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Amasya'da çocuklara yönelik dijital detoks etkinliğine 65 kişi katıldı

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Amasya\'da çocuklara yönelik dijital detoks etkinliğine 65 kişi katıldı
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Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çocuklara yönelik düzenlenen Dijital Detoks etkinliğine 65 kişi katıldı. Etkinlikte katılımcıların cep telefonları gün boyu kutuda tutuldu; çocuklar geleneksel oyunlar ve boyama etkinlikleriyle eğlendi.

Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik "Dijital Detoks" etkinliği gerçekleştirildi.

Ziyaret Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, 16 aileden 17 yetişkin ve 25 çocuk ile Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 65 kişi katılım sağladı.

Kahvaltı programıyla başlayan etkinlik, "Dijital Detoks Bilgilendirme Eğitimi" ile devam etti.

Eğitimin ardından farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcıların cep telefonları bir kutuya toplanarak gün boyu muhafaza edildi.

Etkinlikle çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunulması, akranlarıyla kaynaşmalarının desteklenmesi ve ekranlardan uzak bir şekilde aileleriyle nitelikli vakit geçirmelerinin sağlanması hedeflendi.

Program kapsamında çuval yarışı gibi çeşitli geleneksel oyunlar oynayan ve boyama etkinlikleri yapan çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Çocuklar ve aileleri, gün boyu teknolojik cihazlardan uzak bir şekilde eğlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da çocuklara yönelik dijital detoks etkinliğine 65 kişi katıldı - Son Dakika
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