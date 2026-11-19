Amasya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağacın parçalarının polis ve zabıta ekiplerince temizlenerek trafik akışının normale döndürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

Ağacın gövde ve dallarının savrulması sonucu caddenin tek şeridi kısmen ulaşıma kapandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sevk edildi.

Olası kazaların önüne geçmek amacıyla caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak sürücüleri uyardı.

Olay yerine gelen belediye zabıta ekiplerinin de destek vermesiyle polis ve zabıta personeli, yola savrulan ağaç parçalarını el birliğiyle topladı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan şerit yeniden trafiğe açıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın devrilmesi ve ekiplerin yolu temizleme çalışmaları yer aldı.