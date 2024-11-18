Amasya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Amasya\'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

18.11.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AMASYA)- Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklara destek sağlamak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Diyabetli çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumda farkındalık oluşturulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Etkinlikte, diyabetli çocuklara özel hazırlanan yemekler ikram edildi. Programın ikinci bölümünde, 50 Tip 1 diyabetli çocuğa yönelik mangala ve drama eğitimi düzenlenirken, aileler için "Tip 1 Diyabet ile Yaşam" konulu bilgilendirme sunumları yapıldı. Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Gizem Özcan Ceren ve diğer uzmanlar, ailelerin sorularını yanıtlayarak rehberlik etti. Amasya Belediyesi, sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

"Çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Geleceğin teminatı çocukların yaşam standartlarını artırmak için bütün imkanları seferber ettiklerini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi şöyle konuştu:

"Dünya Diyabet Günü, diyabetin erken teşhisinin ve tedavisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Diyabetli çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumda farkındalık oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bu amaçla bir araya gelerek, çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Dünya Diyabet Günü, Amasya Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlik, Amasya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.