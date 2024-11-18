Amasya\'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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(AMASYA)- Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklara destek sağlamak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Diyabetli çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumda farkındalık oluşturulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Etkinlikte, diyabetli çocuklara özel hazırlanan yemekler ikram edildi. Programın ikinci bölümünde, 50 Tip 1 diyabetli çocuğa yönelik mangala ve drama eğitimi düzenlenirken, aileler için "Tip 1 Diyabet ile Yaşam" konulu bilgilendirme sunumları yapıldı. Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Gizem Özcan Ceren ve diğer uzmanlar, ailelerin sorularını yanıtlayarak rehberlik etti. Amasya Belediyesi, sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

"Çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Geleceğin teminatı çocukların yaşam standartlarını artırmak için bütün imkanları seferber ettiklerini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi şöyle konuştu:

"Dünya Diyabet Günü, diyabetin erken teşhisinin ve tedavisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Diyabetli çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumda farkındalık oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bu amaçla bir araya gelerek, çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."