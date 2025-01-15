Amasya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Amasya Valiliğinde yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu, suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Amasya'da asayiş konularına önem verdiklerini belirten Vali Bakan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için tüm kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimiz ile görevimizin başındayız." dedi.