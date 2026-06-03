Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Sergileri - Son Dakika
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Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Sergileri

Amasya\'da Hayat Boyu Öğrenme Sergileri
03.06.2026 16:56
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Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergilerinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Halk eğitim merkezleri müdürleri, bu etkinliklerin kültürel mirasın aktarımı ve sosyalleşmeye katkısını vurguladı.

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri düzenlendi.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, Destek köyünde yılsonu sergisi düzenlendi.

Kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir emek ve titizlikle hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, halk eğitim merkezlerinin sadece meslek edindirme değil, aynı zamanda kültürel mirasın geleceğe aktarılması ve özellikle bayanların el becerilerini geliştirmekle birlikte sosyalleşmelerini de sağlam olduğunu söyledi.

-Suluova

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci, hayat boyu öğrenmenin; bireyin sadece okul çağında değil, yaşamının her döneminde öğrenmeye devam etmesini esas alan önemli bir eğitim anlayışı olduğunu, Halk eğitimi merkezlerinin de bu anlayış doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşarak vatandaşların bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Başarı gösteren kursiyerlere Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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