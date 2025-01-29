Amasya'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Amasya\'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'dan kiraladığı otomobille Amasya'daki bir evden hırsızlık yapan R.K. ve ona yardım eden 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

29.01.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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SAMSUN'dan kiraladığı otomobil ile gelip Amasya'daki bir evden hırsızlık yapan R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma TİMİ (JASAT) ekipleri, 23 Ocak'ta Merkez ilçesi Fındıklı Mahallesi'ndeki bir evden 5 ara kablo, 6 televizyon, tost makinesi, elektrikli şofben, 2 şarjlı matkap ve seti, 2 hızar motoru, spiral makinesi, plastik kaynak makinesi, 2 elektrikli süpürge, elektrikli ocak, dübel seti, demir kesme makinesi, 3 el feneri ve 4 pense çalınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada, şüphelinin R.K. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, evden çalınan eşyaların Samsun'un Havza ilçesindeki bir kiralama şirketine ait otomobil ile götürüldüğü öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Havza ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde olayı H.D. ve H.D. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Olayın devamında 2 şüpheli de Amasya'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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