Amasya'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika
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Amasya'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım

Amasya\'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım

Amasya Müftülüğü ve TDV, ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot hediye etti.

19.12.2024 15:17
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Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kollarınce temin edilen, mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

TDV Amasya Şube Başkanı ve Amasya Müftüsü Hamza Bayram, yardım faaliyetinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Yardımlaşma ruhunun paylaştıkça arttığını vurgulayan Bayram, "İhtiyaç sahibi çocuklara yönelik bu yardımlar toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirirken, soğuk kış günlerinde minik kalpleri ısıtmaya devam ediyor. TDV Amasya Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle çocukların ihtiyaçlarına cevap vererek sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeyi sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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