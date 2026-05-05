Amasya'da İsrail'in Saldırısına Protesto
Amasya'da İsrail'in Saldırısına Protesto

Amasya'da İsrail'in Saldırısına Protesto
05.05.2026 23:16
Amasya'da, Gazze'ye yardım gönderen filoya yapılan İsrail saldırısı protesto edildi.

Amasya'da vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) tarafından akşam namazının ardından Hz. Ömer Camisi'nin bahçesinde gösteri düzenlendi.

Gösteride, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Gösteriye katılanlar adına açıklama yapan Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, Akdeniz'de İsrail korsanlığına ve zulmüne "dur" dediklerini belirterek, insanlık onurunu savunmak, Gazze'deki mazlumların sesine ses katmak ve Akdeniz'in uluslararası sularında gerçekleşen hukuksuz saldırıyı telin etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Gazze'deki gayriinsani ablukayı kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla 12 Nisan'da Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, siyonist İsrail rejiminin alçakça saldırısına uğradığına işaret eden Akgül, "İsrail ordusu, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın Yunan kara sularının hemen yanı başında ve uluslararası sularda sivil yardım gemilerine saldırmıştır. 39 ülkeden gelen, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 345 aktivist, iletişimin kesilmesi suretiyle dünyadan koparılmış ve alıkonulmuştur. Bu eylem bir müdahale değil, düpedüz korsanlık ve insan kaçırma suçudur." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından protesto, yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: AA

