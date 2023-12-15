Amasya\'da kaçak kazı operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Çavuş Pınarı Sokak'ta bulunan bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada evin içinde dedektör ve bilgisayar kullanarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.A. (41), Ü.K. (54), S.Ş. (41) ve E.S. (47) operasyonla gözaltına alındı.

Kazı için kullanılan dedektörler ve bilgisayar ile kürek, kazma gibi malzemelere ele konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.