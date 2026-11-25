AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya'da çok amaçlı kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılmasının, şehir stadyumunun ise modernize edilmesinin planlandığını bildirdi.

Uzun, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile beraberindeki heyetin Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Bak'ın önceki Amasya ziyaretinde Suluova'daki Mahmut Demir Spor Salonu ile Merzifon'daki Gençlik Merkezi'nin açılışının yapıldığını hatırlatan Uzun, Ankara'daki görüşmede kentin yeni spor yatırımlarına ilişkin ihtiyaçlarını ele aldıklarını belirtti.

Yatırımların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ve bakanlıkta imza töreni düzenleneceğini ifade eden Uzun, Şeyhcui'de yapılması planlanan kapalı spor salonu için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uzun, Hamit Kaplan'ın adının verilmesini istedikleri salonun yüksek kapasiteli olacağını, tesiste jimnastiğin yanı sıra hentbol, voleybol ve basketbolun da yapılabileceğini söyledi. Uzun, spor salonunun yanında spor lisesi için de alan ayrılmasının planlandığını belirtti.

Şehir stadyumunun modernizasyonunun da gündemde olduğunu aktaran Uzun, karşı tribünün üzerinin kapatılması, ihtiyaç duyulan bölümlerde koltukların yenilenmesi ve kale arkalarında düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Uzun, Ziyaret bölgesine yeni bir yüzme havuzu kazandırmayı hedeflediklerini, üniversitenin havuzunun da faaliyete geçmesiyle kentteki yüzme havuzu sayısının üçe çıkacağını söyledi.

Kentte 4 tenis kortu yapılmasının öngörüldüğünü belirten Uzun, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de yeni spor tesislerinin planlandığını kaydetti.