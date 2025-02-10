Amasya\'da Kar Yağışı 18 Köy Yolunu Kapattı

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AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 10, Merzifon'da 4 ve Taşova ilçesinde 4 olmak üzere toplam 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA