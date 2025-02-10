Amasya\'da Kar Yağışı 18 Köy Yolunu Kapattı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 10, Merzifon'da 4 ve Taşova ilçesinde 4 olmak üzere toplam 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
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