Amasya\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu.
Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve Taşova ilçesine bağlı Dereli ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağışın sürdüğü yaylalarda ise kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 16 köyün yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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