Amasya'da Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

AMASYA'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Türkistan Caddesi Hakimiyet Kavşağı'nda meydana geldi. S.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 05 AAL 111 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyenler, aracı fark edince panikle ayağa kalkarak son anda uzaklaştı. Yaralanan sürücü S.S.A., çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA