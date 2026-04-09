Amasya'da Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı
Amasya'da Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

09.04.2026 11:07
Amasya'da otomobil, elektrik direğine çarptı. Sürücü yaralı, durumu iyi. Kaza güvenlik kamerasında.

AMASYA'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Türkistan Caddesi Hakimiyet Kavşağı'nda meydana geldi. S.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 05 AAL 111 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyenler, aracı fark edince panikle ayağa kalkarak son anda uzaklaştı. Yaralanan sürücü S.S.A., çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
