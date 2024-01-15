 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde bulunan Şehit Lütfi Aras İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu, şehitlere minnetlerini göstermek amacıyla bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulduğunu ve ardından dua edildiğini belirtti.

Amasya\'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı
15.01.2024 - 23:08,
Abone Ol

Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bağlı Çaydibi köyünde Şehit Lütfi Aras İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Okulun konferans salonunda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarımıza minnetimizi göstermek adına, aldığımız her şehit haberinde yaptığımız gibi aziz şehitlerimiz için Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda, bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ardından öğrencilerimizle birlikte dua ettik. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çaydibi, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı - Son Dakika


23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem 'İptal' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var

Son Dakika
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement