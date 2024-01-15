Amasya'da köy okulunda eller şehitler için semaya kalktı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bağlı Çaydibi köyünde Şehit Lütfi Aras İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Okulun konferans salonunda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarımıza minnetimizi göstermek adına, aldığımız her şehit haberinde yaptığımız gibi aziz şehitlerimiz için Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda, bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ardından öğrencilerimizle birlikte dua ettik. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.