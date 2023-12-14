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Amasya'da mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Amasya'da mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, elektrik arıza ekibi tarafından indirildi. İtfaiye ve elektrik ekiplerinin ortak çalışması sonucu kurtarılan kedi, sağlıklı bir şekilde serbest bırakıldı.

Amasya\'da mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
14.12.2023 - 15:53,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, elektrik arıza ekibince indirildi.

Hacıhayta Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aynı noktadan yüksek gerilim hattı geçmesi üzerine durumu elektrik ekiplerine haber verdi.

Elektrik arıza ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi alarak indirdi. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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