Amasya'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Amasya'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Amasya\'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
10.06.2026 13:30
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Gümüşhacıköy MYO'da 2025-2026 mezuniyet töreni yapıldı. Rektör ve Kaymakam başarılar diledi.

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yüksekokul bahçesinde düzenlenen törene, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende öğrenciler kortej halinde alana giriş yaptı.

Programda konuşan Rektör Turabi, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

Kaymakam Büşra Güneş ise mezuniyetin öğrenciler ve aileleri için önemli bir gurur günü olduğunu belirterek gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Okul birincisi geleneksel olarak okul kütüğüne plaket çaktı.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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