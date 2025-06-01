Amasya\'da yolcu minibüsü takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'da takla atan yolcu minibüsündeki Memiş Koç (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Göynücek-Amasya kara yolu Oluz köyü mevkisinde meydana geldi. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, patates ekili tarlaya uçtu.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücü Yaban ile araçtaki Memiş Koç, Merve Kiraz (31), Mert Batur Köseibiş (17) ve Nurdane Şahin (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memiş Koç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.