Amasya'da Motorlu Bisikletin Otomobil Kapısına Çarptığı Kazada 1 Kişi Yaralandı ve Hastaneye Kaldırıldı
Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde ilerleyen motorlu bisiklet, park halindeki bir otomobilin açılan kapısına çarptı. Kazada motorlu bisikletteki yolcu G.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'da motorlu bisikletin otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.Ş. idaresindeki motorlu bisiklet, yolun kenarında park halindeki T.K. idaresindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motorlu bisikletteki yolcu G.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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