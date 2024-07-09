Amasya'da motosiklet kazası: Sürücü ve çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da motosiklet kazası: Sürücü ve çocuk hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Koray Ö. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan'a çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve çocuk, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09.07.2024 14:25
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Amasya'da yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ile çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Koray Ö'nün (22) kullandığı 34 TA 9390 plakalı motosiklet, İpekköy mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şamil Çalışkan'a (12) çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile Çalışkan, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da motosiklet kazası: Sürücü ve çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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