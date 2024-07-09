Amasya'da motosiklet kazası: Sürücü ve çocuk hayatını kaybetti

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Amasya'da yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ile çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Koray Ö'nün (22) kullandığı 34 TA 9390 plakalı motosiklet, İpekköy mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şamil Çalışkan'a (12) çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile Çalışkan, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.