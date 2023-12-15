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Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya\'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5\'i öğrenci 6 kişi yaralandı
15.12.2023 - 18:23,  Güncelleme: 18:25
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Gözükaraoğlu yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobil, Hüseyin Akgöz yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis sürücüsü Hüseyin Akgöz ve 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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