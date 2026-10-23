Amasya'da orman okulu projesi kapsamında açık hava eğitim alanları oluşturuluyor - Son Dakika
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Amasya'da orman okulu projesi kapsamında açık hava eğitim alanları oluşturuluyor

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Amasya\'da orman okulu projesi kapsamında açık hava eğitim alanları oluşturuluyor
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Amasya Orman İşletme Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Amasya Orman Okulu projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Göllübağları'nda oluşturulan açık hava eğitim alanlarıyla çocukların oyun ve keşif yoluyla doğa bilinci kazanıp ekran bağımlılığından uzaklaşması hedefleniyor.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, hayata geçirilen "Amasya Orman Okulu" projesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Çocukların erken yaşlarda doğa ve çevre bilinci kazanması amacıyla, Göllübağları mevkisinde başlatılan proje kapsamında, eşsiz doğasıyla öne çıkan bölgede açık hava eğitim alanları oluşturuluyor.

Projeyle, çocukların oyun ve keşif yoluyla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, doğayla doğrudan bağ kurarak dokunarak öğrenmeleri hedefleniyor.

İnşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, projenin çocukların gelişimine sunacağı katkıları vurguladı.

Çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçladıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Proje ile çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak, ormanlarımızın korunması ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını, doğanın rehberliğinde özgüvenli, çevreye duyarlı ve farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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