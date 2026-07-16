Amasya'da Otobüs Devrildi: 46 Yaralı

(AMASYA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çift katlı otobüs devrildi. Kazada 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'nin Merzifon ilçesi, Sarıköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 46 KİŞİ YARALI

Kazaya ilişkin Amasya Valiliği şu açıklamada bulundu:

"16/07/2026 günü saat 04.20 sıralarında içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan, çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsünün, D/100-17"

Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrasında olay yerine ivedilikle sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye birimleri sevk edilmiş olup, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişi yaralanmış ve yaralıların çevre hastanelere sevkleri tamamlanmıştır. Kazayla ilgili adli tahkikat başlamış olup, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."