Amasya'da Otomobil Bahçeye Uçtu, Sürücü Yaralandı
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü, sürücü yaralandı.
AMASYA'da kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Yakup Y. (64) yaralandı.
Kaza, dün gece Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakup Y. yönetimindeki 60 DY 073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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