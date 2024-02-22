Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Amasya Merzifon\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.Ö. yönetimindeki motosiklet ile Ö.D. tarafından kullanılan otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 05 AAN 238 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde Ö.D. yönetimindeki 55 ALA 06 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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