Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı.
İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bir kese buldu. Kesenin içinde altın olacağını düşünerek durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Zabıta ekiplerinin pazar yerinde yaptığı anonsla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı.
Zabıta ekipleri altınları Dörtyol'a teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Pazarcı Yerde Bulduğu Altınları Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?