Amasya'da Taşkın Alarmı

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'ın yer yer taşması sonucu yürüyüş yollarında su seviyesi sınır noktaya ulaştı. Taşkın ihbarları üzerine bölgeye DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, DSİ ekipleri ise nehrin taşmasını engellemek amacıyla gezi yolu kenarına toprakla set ördü.

Zabıta ekipleri ise nehir kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda anonslarla uyardı.

Nehrin taşması sonucu kent merkezindeki bazı ev ve iş yerleri ile Kızılca, Ovasaray, Aksalur, Saraycık ve Mamatlar köylerinde bulunan seraları ve ekili arazileri su bastı.

Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.