Amasya'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler

Amasya\'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler
20.05.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da sağanak sonrası taşkın riski değerlendirildi, su tahliyesi başladı, önlemler alınıyor.

Amasya'da son dönemde etkili olan sağanak ve Tokat Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması nedeniyle Yeşilırmak ile bağlı dere yataklarında oluşabilecek taşkın riskine karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde, Vali Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, bölgedeki son durum ve muhtemel taşkın senaryoları ele alındı.

Vali Önder Bakan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge genelinde yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve nehre bağlanan derelerin bazı noktalarında taşkınların meydana geldiğini, tarım arazileri ile seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda da hasar oluştuğunu söyledi.

Oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm kurumların sahada aralıksız çalıştığını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Zarar tespit çalışmaları sonucunda 5 bin dekarın üzerinde tarım arazisi ve serada hasar meydana geldiği tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle takip edilmektedir. Geçtiğimiz pazartesi günü de Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ile ilgili bakanlık genel müdürlerimiz, Tokat'ın ardından Amasya ilimize intikal ederek çalışmaları yerinde incelemişlerdir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre bölge genelinde yağışların süreceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Bakan, Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselme eğiliminde olduğunu belirtti.

Tokat Almus Barajı'ndan bu sabah itibarıyla su tahliyesinin başladığını ifade eden Vali Bakan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu durum, ilgili kurumlarımızın saha projeksiyonuna göre Yeşilırmak'taki su seviyesinin artması ve taşkınlar oluşması ihtimallerini dahil etmektedir. Ayrıca taşkın ihtimaline karşılık vatandaşlarımızı Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durmaları noktasında gerek AFAD üzerinden kısa mesajlar, sosyal medya üzerinden duyurular ve belediyeler ile camilerimizin anons sistemleri üzerinden, gerekse taşkın olması muhtemel köylerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek uyarı ve bilgilendirmeleri de yapmış bulunuyoruz."

Güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde önlemleri artırdığını ve devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlatan Bakan, "Bir kez daha vatandaşlarımızın muhtemel risklere karşı ırmak ve dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını, yalnızca valiliğimiz ile resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Bu vesileyle komşu ilimiz Tokat'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanması muhtemel bu afeti bölgemizin en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:27:46. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.