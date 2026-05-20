Amasya\'da Taşkın Riski ve Alınan Tedbirler

Amasya'da son dönemde etkili olan sağanak ve Tokat Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması nedeniyle Yeşilırmak ile bağlı dere yataklarında oluşabilecek taşkın riskine karşı alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde, Vali Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, bölgedeki son durum ve muhtemel taşkın senaryoları ele alındı.

Vali Önder Bakan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge genelinde yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve nehre bağlanan derelerin bazı noktalarında taşkınların meydana geldiğini, tarım arazileri ile seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda da hasar oluştuğunu söyledi.

Oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla tüm kurumların sahada aralıksız çalıştığını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Zarar tespit çalışmaları sonucunda 5 bin dekarın üzerinde tarım arazisi ve serada hasar meydana geldiği tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle takip edilmektedir. Geçtiğimiz pazartesi günü de Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ile ilgili bakanlık genel müdürlerimiz, Tokat'ın ardından Amasya ilimize intikal ederek çalışmaları yerinde incelemişlerdir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre bölge genelinde yağışların süreceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Bakan, Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselme eğiliminde olduğunu belirtti.

Tokat Almus Barajı'ndan bu sabah itibarıyla su tahliyesinin başladığını ifade eden Vali Bakan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu durum, ilgili kurumlarımızın saha projeksiyonuna göre Yeşilırmak'taki su seviyesinin artması ve taşkınlar oluşması ihtimallerini dahil etmektedir. Ayrıca taşkın ihtimaline karşılık vatandaşlarımızı Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durmaları noktasında gerek AFAD üzerinden kısa mesajlar, sosyal medya üzerinden duyurular ve belediyeler ile camilerimizin anons sistemleri üzerinden, gerekse taşkın olması muhtemel köylerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek uyarı ve bilgilendirmeleri de yapmış bulunuyoruz."

Güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde önlemleri artırdığını ve devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlatan Bakan, "Bir kez daha vatandaşlarımızın muhtemel risklere karşı ırmak ve dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını, yalnızca valiliğimiz ile resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Bu vesileyle komşu ilimiz Tokat'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanması muhtemel bu afeti bölgemizin en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.