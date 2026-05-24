Amasya'da Taşkınla Kapanan Yol Yeniden Açıldı

AMASYA'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan taşkında 6 köyün kullandığı yol, ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmayla yol yeniden açıldı.
Etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan taşkınla birlikte Amasya'da merkeze bağlı İbecik, Sarıkız, Keçili, Hasanlı, Ardıçlar ve Karaçavuş köylerinin kullandığı yol su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle taşkının önüne toprak set çekti. Ekiplerinin müdahalesinin ardından kapanan köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
