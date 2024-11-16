Amasya\'da Trafik Kazası: Araç Nehire Uçtu, Sürücü Kurtuldu

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AMASYA'da direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari aracın sürücüsü Fatih Emre Yüksel (35), uçtuğu Yeşilırmak Nehri'nden yüzerek kıyaya çıktı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün aracı, vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Ziyaret Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Emre Y.'nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından da Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Aracın içinden çıkan Yüksel, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler, nehirdeki ticari aracının çıkarılmasına yardım edemeyince Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, aracı vinç yardımıyla nehirden çıkardı. Yüksel kazayı yara almadan atlattı.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,