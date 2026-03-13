Amasya\'da Uyuşturucuya Karşı Eğitim

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Çiftçioğlu köyünde eğitim düzenlendi.
Programda kadınlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla "İki ekmek" adlı kısa film izletildi.
Eğitimde anne ve anne adaylarına, uyuşturucu kullanımına ilişkin şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesini sağlayan UYUMA mobil uygulaması tanıtıldı, katılımcıların cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesi sağlandı.
Yetkililer, projenin ailelerin bilinçlendirilmesi yoluyla uyuşturucuyla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.
