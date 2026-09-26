Amasya\'da Vali Önder Bakan başkanlığında sosyal yardım destekleri hızlandırılacak

Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında sosyal yardım destekleri hızlandırılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valiliği'nde Vali Önder Bakan başkanlığında Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve SYDV müdürleri katıldı; ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması kararlaştırıldı.
Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında, Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Amasya Valiliği'nde yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve SYDV müdürleri katıldı.
Toplantıda, kentteki devlet yardımlarının mevcut durumu ele alınırken, gelecek dönemde atılacak adımlar ve yeni stratejiler ele alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
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