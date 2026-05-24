Amasya\'da Yağışla İstinat Duvarı Çöktü

Amasya'da yağışın etkisiyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.
Şeyhcui Mahallesi'nde 5 katlı binanın istinat duvarı, yağışın da etkisiyle alt tarafta bulunan bahçeye yıkıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta ekipleri alana güvenlik şeridi çekti, vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı.
Binada belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
