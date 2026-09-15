Amasya\'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

AMASYA'da yalnız yaşayan Alican Er (64), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yüzevler Mahallesi Emek Apartmanı'nın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, dairenin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Alican Er'i kapının önünde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alican Er'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.