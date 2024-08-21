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Amasya'da yapılan genel asayiş uygulamasında, aranan 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla kent merkezi ve 6 ilçede 143 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Yol kontrollü, park ve bahçelerle umuma açık iş yerleri olmak üzere 187 sabit ve hareketli noktada yapılan uygulamalarda, 750 araç kontrol edildi.

Aranan 2 şahıs yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Denetimlerde ayrıca 8 aracın sürücüsüne 17 bin 545 lira idari para cezası uygulandı.