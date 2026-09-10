Amasya\'da yavru kediye golden cinsi köpek annelik yapıyor

Amasya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediyi, 7 yaşındaki golden cinsi "Kuki" sahiplendi.

55 Evler Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce annesi tarafından terk edilen yavru kedi, mahallede yaşayan Ayşe Andıran'ın golden cinsi köpeği "Kuki"nin yanına sığındı.

Yavru kediyi sahiplenen "Kuki", iki haftalık süreçte adeta ona annelik yapmaya başladı. Kediyi koruyup kollayan "Kuki", yanına yaklaşanlara havlayarak tepki gösteriyor.

Yavru kedinin "Kuki"nin üzerine çıkması, sırtında ve başında uyuması, birlikte oyun oynamaları ise ikili arasındaki yakın dostluğu gözler önüne seriyor.

Kedinin mahallede yaşamaya başlamasının ardından köpeğin sahibi Andıran tarafından bahçeye su ve mama kapları da bırakıldı.

Ayşe Andıran, AA muhabirine, köpeği "Kuki" ile yavru kedinin birbirlerine alıştığını belirtti.

Andıran, "Kediyi annesi herhalde bırakmış, terk etmiş. Bizim köpeğimiz sahiplendi onu. Annelik yapıyor. Gece, gündüz hep beraberler. Bazen oluyor sırtında yatıyor, bazen oluyor başında yatıyor. Çok güzel anlaşıyorlar. Bunlar çok güzel dost oldular. Çok güzel anlaşıyorlar. Gayet iyiler yani. Köpeğimiz annelik yapıyor yavru kediye. Sahiplendi bayağı, güzel bakıyor ona. Kıskanıyor, yanına yaklaşanlara havlıyor."

Mahalle sakinlerinden Sümeyye Dayıoğlu da "Kuki"nin diğer hayvanlarla da çok iyi anlaştığını belirterek, "Küçüklüğünden beri böyle aşırı samimi bir köpek. Kedi de iki haftadır falan burada, birlikteler. Çok güzel annelik yapıyor, sahip çıkıyor ona. Normalde hani insanlar derler kedi ile köpek asla anlaşamaz diye ama Kuki hangi hayvan olursa olsun hep birlikte. Hatta mama kabı da var orada. Yeri geliyor kirpilerle bile yemek yediği oluyor. Kediyi de çok kıskanıyor. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmak istemiyor." ifadelerini kullandı.