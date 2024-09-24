Amasya'da Zumba ve Step Festivali Düzenlendi

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Zumba ve Step Festivali düzenledi.

Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda enerjik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ritimle Hareket: Zumba ve Step Festivali'nde katılıcımlar hem eğlendi hem de spor yaparak sağlıklı bir gün geçirdi. Programa katılım sağlayan kadınlara profesyonel eğitmenler eşliğinde zumba ve step dersleri verildi.

Sağlıklı yaşam ve sporun insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, festivale ilişkin, "Bugün burada yalnızca eğlenmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bedenimize ve ruhumuza iyi bakıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın en önemli yollarından birisi hareket etmek ve bu tarz etkinlikler sayesinde spor yapmayı eğlenceli hale getiriyoruz. Sizleri böyle enerjik görmek bizi çok mutlu ediyor. Sporla, dansla ve sağlıklı yaşam bilinciyle Amasya'mızın daha hareketli ve sağlıklı bir gelecek inşa etmesine katkıda bulunuyoruz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini müjdeliyorum" diye konuştu.