Amasya'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Amasya'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Amasya\'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
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Amasya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Suluova Yedikır tesislerinde üretilen 100 bin pullu sazan yavrusu, merkezdeki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine salındı. Çalışmayla su ürünleri varlığının artırılması ve su ekosisteminin korunması hedefleniyor.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu merkezde bulunan Doğantepe ve Bağlıca göletlerine bırakıldı.

Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde 2026 yılında üretilen 100 bin adet pullu sazan yavrusu Amasya merkeze bağlı Doğantepe ve Bağlıca göletlerine salındı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında göletlere bırakılan yavru pullu sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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