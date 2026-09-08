Amasya\'daki Doğantepe ve Bağlıca göletlerine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 100 bin adet pullu sazan balığı yavrusu merkezde bulunan Doğantepe ve Bağlıca göletlerine bırakıldı.

Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim tesislerinde 2026 yılında üretilen 100 bin adet pullu sazan yavrusu Amasya merkeze bağlı Doğantepe ve Bağlıca göletlerine salındı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında göletlere bırakılan yavru pullu sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.