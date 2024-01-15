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Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
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Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Amasya'daki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler derslerine başladı.

Amasya\'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşu
15.01.2024 - 11:02,
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Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak, "Bugün öğrencilerimizle birlikte, şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Hepsine rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kaynak: AA
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