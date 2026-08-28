Amasya'daki Yeni Devlet Hastanesi İncelemesi - Son Dakika
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Amasya'daki Yeni Devlet Hastanesi İncelemesi

Amasya\'daki Yeni Devlet Hastanesi İncelemesi
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Amasya'da yapımı süren 600 yataklı hastane için Sağlık Bakanlığı inceleme gerçekleştirdi.

Amasya'da yapımı devam eden 600 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin inşaat alanında Sağlık Bakanlığı yetkililerince inceleme gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Burkay Şimşek, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Mustafa Sakarya, Bakanlık kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkilileri, inşaat alanındaki çalışmaların mevcut durumu ve proje sürecini değerlendirdi.

İncelemelerde, inşaatın ilerleme durumu, uygulama süreçleri ve teknik çalışmalar ele alınarak projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Köse de Bakanlık yetkililerine incelemelerinde eşlik etti.

Yeni Devlet Hastanesinin tamamlandığında 600 yatak, 26 ameliyathane, 190 poliklinik, 139 yoğun bakım yatağı ve 60 acil servis yatağı kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor.

Hastanenin 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'daki Yeni Devlet Hastanesi İncelemesi - Son Dakika

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