Amasya'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) geçen yıl 6 bin 591 başvuru gerçekleştirildi.
Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Amasya'dan CİMER'e 2023 yılı içinde 6 bin 591 başvuru yapıldı.
CİMER'e e-Devlet üzerinden 5 bin 639, telefonla 845, posta yoluyla 47, şahsen de 60 müracaat yapıldı.
İlgili kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gereği yapılmak üzere yönlendirilen başvurular, yasal süresi içinde cevaplandı.
???????
Son Dakika › Güncel › Amasya'dan CİMER'e Geçen Yıl 6 Bin 591 Başvuru Yapıldı - Son Dakika