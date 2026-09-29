Amasya Gümüşhacıköy'de anne inek, buzağısı taşınırken aracı 3 kilometre takip etti - Son Dakika
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Amasya Gümüşhacıköy'de anne inek, buzağısı taşınırken aracı 3 kilometre takip etti

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sarayözü köyünde merada doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracını yaklaşık 3 kilometre takip etti. Köye ulaşan inek, buzağısının bulunduğu ahıra girdi; sahibi, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde merada otlarken doğum yapan inek, yavrusunu köye götüren sahibinin aracının peşinden yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.

Buzağıyı güvenli şekilde köye götürmek isteyen Karatepe, yavruyu araçlarına alarak ahıra doğru yola çıktı.

Anne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.

Karatepe, ineğin yavrusunu bırakmamasının kendisini şaşırttığını belirterek, yaşananların annenin yavrusuna bağlılığını gösterdiğini söyledi.

İneğin yavrusunun bulunduğu aracı takip etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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