Amasya Gümüşhacıköy'de Dolu Yağışı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker ve Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, dolu yağışından etkilenen İmirler, Konuktepe, Beden Sallar, Sekü köyleri ve Artıkabat Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Doludan buğday, arpa, soğan, şeker pancarı, haşhaş, tiritikale, ceviz, yulaf, tütün, mısır, badem ve asma bağı gibi birçok tarım ürünü zarar gördü.

Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 bin 878 dekar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Çolak, "Buğday 3 bin 910 dekar, arpa 2 bin 360 dekar, soğan 130 dekar, şeker pancarı 965 dekar, haşhaş 350 dekar, tritikale 160 dekar, ceviz 786 dekar, yulaf 20 dekar, tütün 140 dekar, mısır 20 dekar, badem 10 dekar ve asma bağı 27 dekar olmak üzere geniş alanda ciddi zarar meydana geldi." dedi.

Çolak, tespit edilen hasara göre en kısa sürede çiftçilere gerekli destek sağlanması için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.