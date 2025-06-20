Amasya Hastanesinde Yılan Paniği

Hastanede yılan paniği

Amasya'da hastane deposuna giren yılan yakalandı

AMASYA - Amasya'da girdiği hastanenin deposunda görülen yılan paniğe yol açtı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeciler tarafından çıkartılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin depo kısmında yılan görülmesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Depoya giren ekipler temizlik malzemesi bidonlarının arasına saklanan yılanı bulup dışarı çıkardı. Uzunluğu yaklaşık 1 metre olan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.