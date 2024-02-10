Amasya\'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı

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Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akkaya, görevini devraldı.

Akkaya, gazetecilere, ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu, ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilçede adaletin tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Akkaya, "Merzifon kadim bir şehir. Böyle kadim bir şehirde çalışmak bizim için memnuniyet verici. İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için elimizden gelen gayreti tüm kurumlarla uyum içinde çalışarak göstereceğiz." dedi.

Akkaya, kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.